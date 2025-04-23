Сили оборони уразили російський завод, який виробляє до 300 БпЛА на добу
У середу, 23 квітня, Сили оборони завдали удару по російському заводу, який виробляє безпілотники. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За даними військових, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по виробництву БпЛА, зокрема "шахедів".
У Генштабі уточнили, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Татарстану (Росія), на відстані 1054 км від державного кордону України.
Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Наразі відомо про пошкодження цеху фінального збирання БпЛА.
"Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні", – йдеться в повідомленні.
- 2 квітня 2024 року безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.
- Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську в Татарстані. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це була спільна операція СБУ та ГУР.
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