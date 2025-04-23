Сили оборони уразили російський завод, який виробляє до 300 БпЛА на добу

Об'єкт знаходиться на відстані понад 1000 км від держкордону України

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У середу, 23 квітня, Сили оборони завдали удару по російському заводу, який виробляє безпілотники. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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За даними військових, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони завдали удару по виробництву БпЛА, зокрема "шахедів".

У Генштабі уточнили, що виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Татарстану (Росія), на відстані 1054 км від державного кордону України.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. Наразі відомо про пошкодження цеху фінального збирання БпЛА.

"Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України та терору проти цивільних людей в Україні", – йдеться в повідомленні.

2 квітня 2024 року безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони. Співрозмовник LIGA.net у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР.

у Міноборони заявив, що за цими ударами стоїть ГУР. Того ж дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську в Татарстані. Власні джерела LIGA.net повідомили, що це була спільна операція СБУ та ГУР.

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