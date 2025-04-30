Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод – джерело

Муромський приладобудівний завод працює на флот та авіацію Росії

Муромський приладобудівний завод (Фото: wikipedia.org)

У ніч проти 30 квітня ударні дрони Служби безпеки України уразили підприємство військово-промислового комплексу РФ – Муромський приладобудівний завод у Володимирській області. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у СБУ.

Завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ.

Як розповів співрозмовник, на заводі пролунало п'ять вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа.

"СБУ продовжує ефективно працювати по законних воєнних цілях на території РФ", – повідомив співрозмовник в СБУ.

Довідка Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України.

2 квітня 2024 року безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони.

Того самого дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську в Татарстані.

22 квітня були вибухи та пожежа на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії у Володимирській області. 23 квітня там відбулася вторинна детонація.

23 квітня в Єлабузькому районі Татарстану Сили оборони уразили російський завод, який виробляє до 300 БпЛА на добу.