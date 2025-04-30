Дроны СБУ поразили Муромский приборостроительный завод – источник

Муромский приборостроительный завод работает на флот и авиацию России

Муромский приборостроительный завод (Фото: wikipedia.org)

В ночь на 30 апреля ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса РФ – Муромский приборостроительный завод во Владимирской области. Об этом LIGA.net сообщил источник в СБУ.

Завод специализируется на производстве средств зажигания боеприпасов, а также комплектующих для военно-морского флота и военной авиации РФ.

На заводе раздалось пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, начался пожар.

"СБУ продолжает эффективно работать по законным военным целям на территории РФ", – сообщил информированный источник в СБУ.

Справка Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины. Муромский приборостроительный завод внесен в санкционные списки Украины и ЕС, поскольку он играет значительную роль в обеспечении военной агрессии против Украины.

2 апреля 2024 года беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны.

В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске в Татарстане.

22 апреля были взрывы и пожар на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России во Владимирской области. 23 апреля там произошла вторичная детонация.

23 апреля в Елабугском районе Татарстана Силы обороны поразили российский завод, производящий до 300 БпЛА в сутки.