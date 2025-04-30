Российский Рыльск атаковали беспилотники – видео попадания
Россияне заявили об атаке беспилотников на город Рыльск Курской области. Местные публикуют видео попадания и пожаров.
Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о якобы повреждении трех многоквартирных домов, одного частного дома и здания детсада.
По его словам, якобы пострадали три человека.
Минобороны государства-агрессора сообщило, что в ночь на 30 апреля было "перехвачено и уничтожено" 34 БпЛА: 15 – над Курской областью, восемь – над Брянской, семь – над Орловской, три – над Владимирской, один – над Белгородской.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
- 2 апреля 2024 года беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны.
- В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске в Татарстане.
- 22 апреля были взрывы и пожар на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России во Владимирской области. 23 апреля там произошла вторичная детонация.
- 23 апреля в Елабугском районе Татарстана Силы обороны поразили российский завод, производящий до 300 БпЛА в сутки.
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