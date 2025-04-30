Российский Рыльск атаковали беспилотники – видео попадания

Минобороны РФ традиционно отчитывается только о "сбитых и перехваченных" БпЛА, в то же время местные паблики показывают видео попаданий и пожаров

Рыльск (Фото: wikipedia.org)

Россияне заявили об атаке беспилотников на город Рыльск Курской области. Местные публикуют видео попадания и пожаров.

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о якобы повреждении трех многоквартирных домов, одного частного дома и здания детсада.

По его словам, якобы пострадали три человека.

Минобороны государства-агрессора сообщило, что в ночь на 30 апреля было "перехвачено и уничтожено" 34 БпЛА: 15 – над Курской областью, восемь – над Брянской, семь – над Орловской, три – над Владимирской, один – над Белгородской.

Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.

2 апреля 2024 года беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны.

В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске в Татарстане.

22 апреля были взрывы и пожар на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России во Владимирской области. 23 апреля там произошла вторичная детонация.

23 апреля в Елабугском районе Татарстана Силы обороны поразили российский завод, производящий до 300 БпЛА в сутки.

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