Російський Рильськ атакували безпілотники – відео влучання

Міноборони РФ традиційно звітує лише про "збиті і перехоплені" безпілотники, водночас місцеві пабліки показують відео влучань і пожеж

Рильськ (Фото: wikipedia.org)

Росіяни заявили про атаку безпілотників на місто Рильськ Курської області. Місцеві публікують відео влучання і пожеж.

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Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олександр Хінштейн заявив про нібито пошкодження трьох багатоквартирних будинків, одного приватного будинка та будівлі дитсадка.

За його словами, нібито постраждали три людини.

Міноборони держави-агресорки повідомило, що в ніч проти 30 квітня було "перехоплено та знищено" 34 БпЛА: 15 – над Курською областю, вісім – над Брянською, сім – над Орловською, три – над Володимирською, один – над Бєлгородською.

Обережно, у відео є ненормативна лексика.

2 квітня 2024 року безпілотники атакували російське підприємство в Єлабузі, яке випускає дрони.

Того самого дня безпілотники вдарили по нафтопереробному заводу в Нижньокамську в Татарстані.

22 квітня були вибухи і пожежа на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони Росії у Володимирській області. 23 квітня там відбулася вторинна детонація.

23 квітня в Єлабузькому районі Татарстану Сили оборони уразили російський завод, який виробляє до 300 БпЛА на добу.

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