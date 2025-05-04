На Брянщине горит завод "Стрела", работающий на ВПК России – видео
Утром 4 мая в результате обстрела поврежден ОАО "Стрела" в поселке Суземка Брянской области России. На месте возник масштабный пожар. Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы и губернатор Брянской области России Александр Богомаз.
Как сообщил Богомаз, на заводе произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания.
Согласно открытым данным, электротехнический завод "Стрела" выпускает трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы и т.д. Завод сотрудничает с "ведущими предприятиями в оборонной, авиакосмической, электротехнической, электронной отраслях промышленности и научно-исследовательскими институтами".
ОАО "Стрела" уже было поражено в ноябре 2024 года и в декабре 2023 года.
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