Воздушные силы поразили пункт управления российскими дронами в Курской области
В воскресенье 4 мая Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российскими подразделениями БпЛА в районе поселка Теткино Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб.
По данным военных, в этом пункте базировались экипажи разведывательных и ударных беспилотников.
В результате удара ликвидировано до 20 захватчиков и уничтожена их техника, отмечает Генштаб.
Теткино – населенный пункт к северо-западу от города Сумы. По данным проекта Deepstate, после начала Курской операции Силы обороны взяли под контроль территорию на правом берегу реки Сейм площадью 11,35 километра квадратных в непосредственной близости от этого поселка. Серая зона, охватывающая и часть Теткиного, составляет около 9,5 км кв.
- В апреле Воздушные силы ВСУ также наносили успешный удар по месту в районе села Теткино, откуда россияне запускали ударные дроны по Украине.
В течение последних двух дней россияне продолжили обстреливать города Белополье и Ворожба к югу от Теткино – есть жертва и пострадавшие, местных жителей призвали срочно эвакуироваться.
5 мая ресурсы оккупантов заявили о якобы наступлении Украины на Теткино и подрыве одного из мостов через реку Сейм. Украинские военные пока не комментировали эти заявления.