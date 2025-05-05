Воздушные силы поразили пункт управления российскими дронами в Курской области

Генштаб сообщил о ликвидации до 20 захватчиков и уничтожении их техники

Иллюстративное фото: Воздушные силы ВСУ

В воскресенье 4 мая Воздушные силы ВСУ нанесли успешный удар по пункту управления российскими подразделениями БпЛА в районе поселка Теткино Курской области. Об этом сообщил Генеральный штаб.

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По данным военных, в этом пункте базировались экипажи разведывательных и ударных беспилотников.

В результате удара ликвидировано до 20 захватчиков и уничтожена их техника, отмечает Генштаб.

Теткино – населенный пункт к северо-западу от города Сумы. По данным проекта Deepstate, после начала Курской операции Силы обороны взяли под контроль территорию на правом берегу реки Сейм площадью 11,35 километра квадратных в непосредственной близости от этого поселка. Серая зона, охватывающая и часть Теткиного, составляет около 9,5 км кв.

На карте Deepstate Теткино указывается как Тіткіне

Карта: Deepstate