Росія завдала комбінованого удару по Конотопу, хотіла вбити медиків та рятувальників – мер
У ніч проти 5 травня російські окупанти здійснили комбіновану атаку міста Конотоп у Сумській області. Ворог з інтервалом бив дронами та балістичними ракетами, повідомив міський голова Артем Семеніхін.
Атака на місто розпочалася після опівночі. Ворог застосував понад десяток "шахедів" та дві ракети. В результаті удару знищено обʼєкт інфраструктури, зазначив мер.
"Кацапи били з інтервалами навмисно, щоби нанести більше шкоди, щоби вбити рятувальників та медиків. Цинічні потвори", – написав він.
За попередніми даними Семеніхіна, обійшлося без жертв та постраждалих. Подробиці про наслідки атаки обіцяв повідомити зранку.
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