Росія атакувала шахту у Добропіллі. Зеленський заявив, що треба більший тиск на РФ – фото

Внаслідок нічної атаки відомо про загиблу людину в Дніпрі, є поранені в Харкові та Добропіллі

Наслідки атаки по Україні (Фото: ДСНС)

Росія випустила по Україні понад 100 дронів у ніч проти 30 квітня. У Добропіллі Донецької області ворог влучив у шахту, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, внаслідок ворожої атаки також пошкоджені звичайні автобуси та автомобілі, є поранена людина. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін зазначив, що також у місті пошкоджено дві адмінбудівлі та кав'ярню.

Всього від початку тижня росіяни запустили по Україні 375 ударних дронів, з яких понад 190 – "шахеди". Він підкреслив, що на Росію потрібен сильний тиск, а не просто слова.

"Потрібен тиск на Росію, сильні додаткові санкції, які спрацюють. Тиск, а не просто слова чи спроби переконати повинні змусити Росію до припинення вогню та завершення війни. Тиск США, Європи, всіх у світі, хто вважає, що війні не місце на Землі. Потрібні додаткові системи ППО для захисту наших людей, які зроблять цей повітряний терор Росії неможливим", – заявив він.

У Харкові внаслідок вечірньої дронової атаки 29 квітня вже 45 постраждалих, серед яких двоє дітей. Наймолодшому з постраждалих п'ять років, зазначив президент. Постраждали житлові райони, пошкоджені багатоквартирні будинки, лікарня, школа. Усього – 13 цивільних локацій у місті.

Фото: ДСНС

У Дніпрі через атаку також ввечері 29 квітня загинув 53-річний чоловік і ще одна людина поранена, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Удару зазнала цивільна інфраструктура.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС