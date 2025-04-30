Россия атаковала шахту в Доброполье. Зеленский заявил, что нужно больше давления – фото

В результате ночной атаки известно о погибшем человеке в Днепре, есть раненые в Харькове и Доброполье

Последствия атаки по Украине (Фото: ГСЧС)

Россия выпустила по Украине более 100 дронов в ночь на 30 апреля. В Доброполье Донецкой области враг попал в шахту, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, в результате вражеской атаки также повреждены обычные автобусы и автомобили, есть раненый человек. Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что также в городе повреждены два админздания и кафе.

Всего с начала недели россияне запустили по Украине 375 ударных дронов, из которых более 190 – "шахеды". Он подчеркнул, что на Россию нужно сильное давление, а не просто слова.

"Нужно давление на Россию, сильные дополнительные санкции, которые сработают. Давление, а не просто слова или попытки убедить должны принудить Россию к прекращению огня и завершению войны. Давление США, Европы, всех в мире, кто считает, что войне не место на Земле. Нужны дополнительные системы ПВО для защиты наших людей, которые сделают этот воздушный террор России невозможным", – заявил он.

В Харькове в результате вечерней дроновой атаки 29 апреля уже 45 пострадавших, среди которых двое детей. Младшему из пострадавших пять лет, отметил президент. Пострадали жилые районы, повреждены многоквартирные дома, больница, школа. Всего – 13 гражданских локаций в городе.

Фото: ГСЧС

В Днепре из-за атаки также вечером 29 апреля погиб 53-летний мужчина и еще один человек ранен, сообщил председатель ОВА Сергей Лысак. Под ударом была гражданская инфраструктура.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС