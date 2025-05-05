Россия нанесла комбинированный удар по Конотопу, хотела убить медиков и спасателей – мэр
В ночь на 5 мая российские оккупанты совершили комбинированную атаку города Конотоп в Сумской области. Враг с интервалом бил дронами и баллистическими ракетами, сообщил городской голова Артем Семенихин.
Атака на город началась после полуночи. Враг применил более десятка "шахедов" и две ракеты. В результате удара уничтожен объект инфраструктуры, отметил мэр.
"Кацапы били с интервалами намеренно, чтобы нанести больше вреда, чтобы убить спасателей и медиков. Циничные чудовища", – написал он.
По предварительным данным Семенихина, обошлось без жертв и пострадавших. Подробности о последствиях атаки обещал сообщить утром.
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