Росіяни атакували Одещину дронами – є жертва

Пошкоджено приватні будинки та інші цивільні об'єкти

Ілюстративне фото: Pacific Press

Ввечері 5 травня загарбники атакували Одещину ударними безпілотниками – загинула людина. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.

Через удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.

У деяких місцях спалахнули пожежі – їх ліквідовують рятувальники, зауважив Кіпер.

В одному з будинків було знайдено тіло загиблої людини. Уточнюються додаткові дані стосовно постраждалих.

Повітряна тривога в Одеській області тривала майже годину з 21:37. Під час неї в обласному центрі було чути гучні вибухи, повідомляв кореспондент LIGA.net.