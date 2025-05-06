Росіяни атакували Одещину дронами – є жертва
Ввечері 5 травня загарбники атакували Одещину ударними безпілотниками – загинула людина. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.
Через удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки.
У деяких місцях спалахнули пожежі – їх ліквідовують рятувальники, зауважив Кіпер.
В одному з будинків було знайдено тіло загиблої людини. Уточнюються додаткові дані стосовно постраждалих.
Повітряна тривога в Одеській області тривала майже годину з 21:37. Під час неї в обласному центрі було чути гучні вибухи, повідомляв кореспондент LIGA.net.
У ніч проти 5 травня росіяни здійснили комбіновану атаку міста Конотоп у Сумській області. Окупанти з інтервалом били дронами й балістичними ракетами навмисно, аби завдати більше шкоди та вбити рятувальників і медиків.
- Загалом у ніч на понеділок загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами та 116 дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 42 БпЛА, постраждали дві області.
На Сумщині жителів міст Білопілля та Ворожба закликали терміново евакуюватися – окупанти масовано атакують населені пункти, є жертви та постраждалі.
У неділю 4 та понеділок 5 травня росіяни продовжили обстрілювати Донеччину – загинуло шестеро людей, восьмеро отримали поранення.