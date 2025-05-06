В результате российской атаки в Харькове вспыхнул рынок "Барабашово" – фото, видео
Последствия атаки РФ на рынок Барабашово (Фото: СуспильнеХарьков)

В результате массированной атаки российских беспилотников на Харьков утром 6 мая произошел пожар на крупнейшем в городе рынке – "Барабашово". Суспильне и Харьковская областная прокуратура опубликовали фото и видео последствий.

По словам журналистов, огонь охватил торговые площадки, дым от пожара на рынке был виден в разных районах Харькова.

Россия атаковала Харьков более двух часов. В общей сложности было зафиксировано 20 попаданий российских "шахедов" в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых.

Фото: Суспільне Харків
Фото: Общественное Харьков
Фото: Суспільне Харків
Фото: Общественное Харьков
Фото: Суспільне Харків
Фото: Общественное Харьков
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