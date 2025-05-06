В результате российской атаки в Харькове вспыхнул рынок "Барабашово" – фото, видео
В результате массированной атаки российских беспилотников на Харьков утром 6 мая произошел пожар на крупнейшем в городе рынке – "Барабашово". Суспильне и Харьковская областная прокуратура опубликовали фото и видео последствий.
По словам журналистов, огонь охватил торговые площадки, дым от пожара на рынке был виден в разных районах Харькова.
Россия атаковала Харьков более двух часов. В общей сложности было зафиксировано 20 попаданий российских "шахедов" в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых.
- В ночь на 5 мая 2025 года россияне совершили комбинированную атаку города Конотоп в Сумской области. Оккупанты с интервалом били дронами и баллистическими ракетами намеренно, чтобы нанести больше вреда и убить спасателей и медиков.
- Всего в ночь на понедельник захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 116 дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 42 БпЛА, пострадали две области.
- Вечером 5 мая РФ атаковала дронами Одессу, в результате чего погиб человек.