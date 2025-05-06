Россия два часа била по Харькову дронами: зафиксировано 17 попаданий, есть раненые
Охота на шахеды (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

В ночь на 6 мая российские оккупационные войска атаковали Харьков ударными беспилотниками: зафиксировано 17 попаданий, известно о двух пострадавших. Об этом сообщили представители местных властей.

По словам мэра Игоря Терехова, россияне два часа атаковали город. За это время произошло 17 попаданий по Шевченковскому, Холодногорскому, Киевскому и Индустриальному районам.

Городской голова добавил, что пострадали два человека.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил:

В Шевченковском районе в результате падения обломков БпЛА вспыхнули крыша и комната частного жилого дома на площади 100 кв. м;

В Холодногорском районе в результате падения вражеского дрона вспыхнул автомобиль. Еще один беспилотник повредил жилой дом;

В Киевском районе в результате удара БпЛА загорелось здание ресторана;

В Индустриальном районе в результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

О пострадавших глава ОВА ничего не сказал.

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