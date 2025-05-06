Россия два часа била по Харькову дронами: зафиксировано 17 попаданий, есть раненые

По данным городского головы Терехова, в результате атаки пострадали два человека

Охота на шахеды (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

В ночь на 6 мая российские оккупационные войска атаковали Харьков ударными беспилотниками: зафиксировано 17 попаданий, известно о двух пострадавших. Об этом сообщили представители местных властей.

По словам мэра Игоря Терехова, россияне два часа атаковали город. За это время произошло 17 попаданий по Шевченковскому, Холодногорскому, Киевскому и Индустриальному районам.

Городской голова добавил, что пострадали два человека.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил:

→ В Шевченковском районе в результате падения обломков БпЛА вспыхнули крыша и комната частного жилого дома на площади 100 кв. м;

→ В Холодногорском районе в результате падения вражеского дрона вспыхнул автомобиль. Еще один беспилотник повредил жилой дом;

→ В Киевском районе в результате удара БпЛА загорелось здание ресторана;

→ В Индустриальном районе в результате удара беспилотника взрывной волной и обломками поврежден автомобиль. Произошло возгорание.

О пострадавших глава ОВА ничего не сказал.

В ночь на 5 мая 2025 года россияне совершили комбинированную атаку города Конотоп в Сумской области. Оккупанты с интервалом били дронами и баллистическими ракетами намеренно, чтобы нанести больше вреда и убить спасателей и медиков.

Всего в ночь на понедельник захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 116 дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 42 БПЛА, пострадали две области.

Вечером 5 мая РФ атаковала дронами Одессу, в результате чего погиб человек.