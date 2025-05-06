Росія дві години била по Харкову дронами: зафіксовано 20 влучань, є поранені

За даними міського голови Терехова, унаслідок атаки постраждали дві людини

Наслідки атаки РФ на Харків (Фото: Олег Синєгубов/Telegram)

У ніч проти 6 травня російські окупаційні війська атакували Харків ударними безпілотниками: зафіксовано 20 влучань, відомо про чопостраждалих. Про це повідомили представники місцевої влади.

За словами мера Ігоря Терехова, росіяни дві години атакували місто. За цей час відбулося 20 влучань по Шевченківському, Холодногірському, Київському та Індустріальному районах.

Міський голова додав, що постраждали двоє людей.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив:

→ у Шевченківському районі унаслідок падіння уламків БпЛА спалахнули дах і кімната приватного житлового будинку на площі 100 кв. м;

→ у Холодногірському районі унаслідок падіння ворожого дрона спалахнув автомобіль. Ще один безпілотник пошкодив житловий будинок;

→ у Київському районі унаслідок удару БпЛА загорілася будівля ресторану;

→ в Індустріальному районі унаслідок удару безпілотника вибуховою хвилею та уламками пошкоджено автомобіль. Сталося займання.

Про постраждалих глава ОВА нічого не сказав.

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Фото: Олег Синєгубов/Telegram

У ніч проти 5 травня 2025 року росіяни здійснили комбіновану атаку міста Конотоп у Сумській області. Окупанти з інтервалом били дронами й балістичними ракетами навмисно, аби завдати більше шкоди та вбити рятувальників і медиків.

Загалом у ніч проти понеділка загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами та 116 дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 42 БпЛА, постраждали дві області.

Ввечері 5 травня РФ атакувала дронами Одесу, унаслідок чого загинула людина.