РФ второй день подряд атаковали дроны – в Москве и еще 4 городах закрыли аэропорты
6 мая в ряде городов России, в частности в Москве, Самаре, Калуге, Волгограде и Саратове, была приостановлена работа аэропортов из-за массированной атаки дронов. Об этом сообщают государственные пропагандистские СМИ РФ.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице силы противовоздушной обороны якобы сбили по меньшей мере 19 беспилотников. Один из них, как утверждают россияне, упал вблизи жилой девятиэтажки.
Согласно фото и видео, опубликованным пропагандистскими медиа, обломки якобы попали в дом, расположенный неподалеку от станции метро "Каширская", на улице маршала Шестопалова.
Еще 10 БпЛА якобы сбиты над Пензенской областью.
- В ночь на 5 мая российскую столицу Москву якобы пытались атаковать неизвестные дроны.
- 3 мая россияне пожаловались на атаку дронов и безэкипажных катеров на Краснодарский край.
- 4 мая в Брянской области загорелся завод "Стрела", работающий на ВПК России. Разрушены производственные и административные здания.