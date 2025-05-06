РФ второй день подряд атаковали дроны – в Москве и еще 4 городах закрыли аэропорты

Россияне жалуются на "бавовну", которая длится второй день подряд

Аэропорт в Москве (Фото: wikipedia.org)

6 мая в ряде городов России, в частности в Москве, Самаре, Калуге, Волгограде и Саратове, была приостановлена работа аэропортов из-за массированной атаки дронов. Об этом сообщают государственные пропагандистские СМИ РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице силы противовоздушной обороны якобы сбили по меньшей мере 19 беспилотников. Один из них, как утверждают россияне, упал вблизи жилой девятиэтажки.

Согласно фото и видео, опубликованным пропагандистскими медиа, обломки якобы попали в дом, расположенный неподалеку от станции метро "Каширская", на улице маршала Шестопалова.

Еще 10 БпЛА якобы сбиты над Пензенской областью.