Ночью дроны пытались атаковать Москву, в аэропортах вводили план "Ковер" – видео

По словам мэра, разрушений и пострадавших в результате атаки якобы нет

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 5 мая российскую столицу Москву якобы пытались атаковать неизвестные дроны. По сообщениям местной власти, БпЛА удалось сбить средствами противовоздушной обороны.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 02:00 четыре неизвестных дрона были сбиты в Подольске, что в 30 км от столицы. По предварительным данным разрушений или пострадавших якобы не зафиксировано.

В то же время в Росавиации ночью вводили план "Ковер" в аэропортах Внуково и Домодедово из-за угрозы атаки дронов – самолеты не впускали и не выпускали. В 04:00 ограничения были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Сообщалось и о взрывах в Воронеже около 01:30, но информация требует официального подтверждения. Местные уверяют, что слышали звук дронов над городом.