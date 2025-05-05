Ночью дроны пытались атаковать Москву, в аэропортах вводили план "Ковер" – видео
В ночь на 5 мая российскую столицу Москву якобы пытались атаковать неизвестные дроны. По сообщениям местной власти, БпЛА удалось сбить средствами противовоздушной обороны.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 02:00 четыре неизвестных дрона были сбиты в Подольске, что в 30 км от столицы. По предварительным данным разрушений или пострадавших якобы не зафиксировано.
В то же время в Росавиации ночью вводили план "Ковер" в аэропортах Внуково и Домодедово из-за угрозы атаки дронов – самолеты не впускали и не выпускали. В 04:00 ограничения были сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Сообщалось и о взрывах в Воронеже около 01:30, но информация требует официального подтверждения. Местные уверяют, что слышали звук дронов над городом.
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