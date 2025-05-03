Россияне пожаловались на атаку дронов и безэкипажных катеров на Краснодарский край – видео

В частности, под атакой был город Новороссийск, где находится военно-морская база государства-агрессора

Новороссийск (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В ночь на 3 мая Краснодарский край России находился под массированной атакой неизвестных беспилотников. Под ударом оказались Анапа, Тамань и Новороссийск. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

По информации Оперативного штаба, в Тамани Темрюкского района якобы упали обломки беспилотников в двух местах. Отмечается, что в результате падения обломков одного из дронов возник пожар в районе Сухого озера. Пострадавших нет.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в акватории Черного моря в районе Новороссийска якобы отражали атаку беспилотников и безэкипажных катеров. Российский пропагандистский ресурс Коммерсантъ-Кубань пишет, что после ночной атаки в городе временно не работает общественный транспорт.

Впоследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Новороссийске якобы повреждены три дома и пострадали четыре человека. Кроме того, он заявил о повреждении трех резервуаров в зерновом терминале.

Также в Оперштабе сообщили, что в селе Юровка на территории Анапы обломки беспилотников якобы повредили три частных дома. По данным властей российского региона, пострадавших нет.

Местные паблики распространяют видео, на которых виден пролет БпЛА, слышны взрывы и видны возгорания, как утверждается, после атаки.

Осторожно, на видео ненормативная лексика!

ДОПОЛНЕНО В 09:00. Министерство обороны государства-агрессора сообщило, что в ночь на 3 мая было "перехвачено и уничтожено" 170 БпЛА: 96 – над временно оккупированным Крымом, 47 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, по восемь – над Брянской и Курской областями, два – над Белгородской областью.

Кроме этого, оккупанты отчитались о якобы уничтожении над акваторией Черного моря 11 ракет Storm Shadow и "Нептун", а также 14 безэкипажных катеров.

22 апреля 2025 года были взрывы и пожар на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России во Владимирской области. 23 апреля там произошла вторичная детонация.

30 апреля россияне заявили об атаке беспилотников на город Рыльск Курской области.