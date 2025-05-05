Вночі дрони намагалися атакувати Москву, в аеропортах вводили план "Килим" – відео
У ніч проти 5 травня російську столицю Москву нібито намагалися атакувати невідомі дрони. За повідомленнями місцевої влади, БпЛА вдалося збити засобами протиповітряної оборони.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що близько 02:00 чотири невідомі дрони були збиті в Подольську, що за 30 км від столиці. За попередніми даними, руйнувань або постраждалих нібито не зафіксовано.
Водночас у Росавіації вночі вводили план "Килим" в аеропортах Внуково та Домодєдово через загрозу атаки дронів – літаки не впускали та не випускали. О 04:00 обмеження було знято, повідомив представник Росавіації Артем Кореняко.
Повідомлялося і про вибухи у Воронежі близько 01:30, але інформація потребує офіційного підтвердження. Місцеві запевняють, що чули звук дронів над містом.
Обережно! На відео присутня ненормативна лексика!
- 3 травня росіяни поскаржилися на атаку дронів і безекіпажних катерів на Краснодарський край.
- 4 травня у Брянській області спалахнув завод "Стріла", що працює на ВПК Росії. Зруйновано виробничі та адміністративні будівлі.