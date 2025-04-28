"Там что-то горит и что-то взрывается". Брянск атаковали беспилотники – видео
В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали российский Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.
В 01:52 (время совпадает с киевским) Богомаз написал о работе российских сил противовоздушной обороны по дронам.
С утра он сообщил о "нескольких десятках" якобы уничтоженных БпЛА над регионом.
В результате атаки, по словам Богомаза, якобы нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.
Губернатор утверждает, что в результате атаки погиб один мужчина, еще одна женщина – пострадала.
"Там что-то горит и что-то взрывается", – комментирует очевидица.
Ряд пабликов, освещающих российско-украинскую войну, утверждают, что целью атаки якобы был "Кремний Эл", по которому Украина уже била и ранее.
АО "Группа Кремний Эл" – одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники, поставляющее свою продукцию 815 компаниям. Завод выпускает чипы, силовые модули, диоды, также там обрабатывают металлы и термопласты. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ.
- 2 апреля 2024 года беспилотники атаковали российское предприятие в Елабуге, выпускающее дроны.
- В тот же день беспилотники ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске в Татарстане.
- 22 апреля были взрывы и пожар на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны России во Владимирской области. 23 апреля там произошла вторичная детонация.
- 23 апреля в Елабугском районе Татарстана Силы обороны поразили российский завод, производящий до 300 БпЛА в сутки.