"Там что-то горит и что-то взрывается". Брянск атаковали беспилотники – видео

Брянск (Фото: Википедия)

В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали российский Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз.

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В 01:52 (время совпадает с киевским) Богомаз написал о работе российских сил противовоздушной обороны по дронам.

С утра он сообщил о "нескольких десятках" якобы уничтоженных БпЛА над регионом.

В результате атаки, по словам Богомаза, якобы нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре.

Губернатор утверждает, что в результате атаки погиб один мужчина, еще одна женщина – пострадала.

"Там что-то горит и что-то взрывается", – комментирует очевидица.

Ряд пабликов, освещающих российско-украинскую войну, утверждают, что целью атаки якобы был "Кремний Эл", по которому Украина уже била и ранее.

АО "Группа Кремний Эл" – одно из крупнейших российских предприятий микроэлектроники, поставляющее свою продукцию 815 компаниям. Завод выпускает чипы, силовые модули, диоды, также там обрабатывают металлы и термопласты. 94% продукции предприятия в 2017 году было выпущено на нужды Минобороны РФ.