"Там щось горить і вибухає". Брянськ атакували понад 100 безпілотників – відео

Брянськ (Фото: Вікіпедія)

У ніч проти 28 квітня безпілотники атакували російський Брянськ. Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз.

О 01:52 (час збігається з київським) Богомаз написав про роботу російських сил протиповітряної оборони по дронах.

Під ранок він повідомив про "кілька десятків" нібито знищених БпЛА над регіоном.

Внаслідок атаки, за словами Богомаза, нібито завдано шкоди цивільним об'єктам та інфраструктурі.

Губернатор стверджує, що в результаті атаки загинув один чоловік, ще одна жінка – постраждала.

"Там щось горить і щось вибухає", – коментує очевидиця.

Низка пабліків, що висвітлюють російсько-українську війну, стверджують, що ціллю атаки нібито був "Кремній Ел", по якому Україна вже била і раніше.

АТ "Група Кремній Ел" – одне з найбільших російських підприємств мікроелектроніки, що постачає свою продукцію 815 компаніям. Завод випускає чипи, силові модулі, діоди, також там обробляють метали та термопласти. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.

ДОПОВНЕНО О 07:40. Міноборони РФ заявило про 115 нібито збитих і перехоплених БпЛА: 102 – над Брянською областю, дев'ять – над тимчасово окупованим Кримом, два – над Курською областю, один – над Бєлгородською, ще один – над Чорним морем.