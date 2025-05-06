РФ другий день поспіль атакували дрони – у Москві та ще 4 містах закрили аеропорти
6 травня у низці міст Росії, зокрема в Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові, було призупинено роботу аеропортів через масовану атаку дронів. Про це повідомляють державні пропагандистські медіа РФ.
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у столиці сили протиповітряної оборони нібито збили щонайменше 19 безпілотників. Один із них, як стверджують росіяни, впав поблизу житлової дев’ятиповерхівки.
Згідно з фото та відео, опублікованими пропагандистськими медіа, уламки нібито влучили в будинок, розташований неподалік станції метро "Каширська", на вулиці маршала Шестопалова.
Ще 10 БпЛА нібито збито над Пензенською областю.
- У ніч проти 5 травня російську столицю Москву нібито намагалися атакувати невідомі дрони. За повідомленнями місцевої влади, БпЛА вдалося збити засобами протиповітряної оборони.
- 3 травня росіяни поскаржилися на атаку дронів і безекіпажних катерів на Краснодарський край.
- 4 травня у Брянській області спалахнув завод "Стріла", що працює на ВПК Росії. Зруйновано виробничі та адміністративні будівлі.