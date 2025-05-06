РФ другий день поспіль атакували дрони – у Москві та ще 4 містах закрили аеропорти

Росіяни скаржаться на "бавовну", яка триває другий день поспіль

Аеропорт у Москві (Фото: wikipedia.org)

6 травня у низці міст Росії, зокрема в Москві, Самарі, Калузі, Волгограді та Саратові, було призупинено роботу аеропортів через масовану атаку дронів. Про це повідомляють державні пропагандистські медіа РФ.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у столиці сили протиповітряної оборони нібито збили щонайменше 19 безпілотників. Один із них, як стверджують росіяни, впав поблизу житлової дев’ятиповерхівки.

Згідно з фото та відео, опублікованими пропагандистськими медіа, уламки нібито влучили в будинок, розташований неподалік станції метро "Каширська", на вулиці маршала Шестопалова.

Ще 10 БпЛА нібито збито над Пензенською областю.