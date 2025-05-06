Унаслідок російської атаки у Харкові спалахнув ринок "Барабашово" – фото, відео

Загалом уранці 6 травня в Харкові було зафіксовано 20 влучань ворожих безпілотників, чотири людини поранені

Наслідки атаки РФ на ринок ''Барабашово'' (Фото: Суспільне Харків)

Унаслідок масованої атаки російських безпілотників на Харків уранці 6 травня сталася пожежа на найбільшому в місті ринку – "Барабашово". Суспільне та Харківська обласна прокуратура опублікували фото та відео наслідків.

За словами журналістів, вогонь охопив торговельні майданчики, дим від пожежі на ринку було видно у різних районах Харкова.

Росія атакувала Харків понад дві години. Загалом було зафіксовано 20 влучань російських "шахедів" у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених.

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

Фото: Суспільне Харків

У ніч проти 5 травня 2025 року росіяни здійснили комбіновану атаку на місто Конотоп у Сумській області. Окупанти з інтервалом били дронами й балістичними ракетами навмисно, аби завдати більше шкоди та вбити рятувальників і медиків.

Загалом у ніч проти понеділка загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами та 116 дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 42 БпЛА, постраждали дві області.

Ввечері 5 травня РФ атакувала дронами Одесу, унаслідок чого загинула людина.