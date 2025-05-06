Україну атакували 136 "шахедів": понад пів сотні збили, але є наслідки

Полювання на "шахеди" (Фото: Володимир Зеленський/Telegram)

У ніч проти 6 травня російські окупаційні війська атакували Україну 136 безпілотниками, протиповітряній обороні вдалося збити 54 дрони. Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

За даними військових, росіяни атакували ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Приморськ – тимчасово окупована частина Запорізької області.

Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 "шахедів" на сході, півночі, півдні та центрі України. Ще 70 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків на землі.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина.

Увечері 5 травня РФ атакувала дронами Одесу, внаслідок чого загинула людина.

Уранці 6 травня Росія атакувала Харків понад дві години. Загалом було зафіксовано 20 влучань російських "шахедів" у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених. Є інформація про займання на ринку "Барабашово".

Цього ж ранку ворог вдарив по Синельниківщині у Дніпропетровській області, унаслідок чого загинув чоловік.