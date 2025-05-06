Украину атаковали 136 "шахедов": более полусотни сбили, но есть последствия

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области

Охота на "шахеды" (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

В ночь на 6 мая российские оккупационные войска атаковали Украину 136 беспилотниками, противовоздушной обороне удалось сбить 54 дрона. Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

По данным военных, россияне атаковали ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Приморск – временно оккупированная часть Запорожской области.

По состоянию на 10:30 подтверждено сбивание 54 "шахедов" на востоке, севере, юге и центре Украины. Еще 70 беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий на земле.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.

Вечером 5 мая РФ атаковала дронами Одессу, в результате чего погиб человек.

Утром 6 мая Россия атаковала Харьков более двух часов. В общей сложности было зафиксировано 20 попаданий российских "шахедов" в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых. Есть информация о возгорании на рынке "Барабашово".

В это же утро враг ударил по Синельниковскому району в Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина.