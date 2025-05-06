Россия нанесла семь ударов по Краматорску, есть жертва и раненые

Один из раненых в результате утреннего обстрела Краматорска находится в тяжелом состоянии

Краматорск (Фото: Донецкая ОВА)

Утром 6 мая российские оккупационные войска атаковали Краматорск, в результате чего есть жертва и раненые. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.

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По его словам, РФ нанесла семь ударов по Краматорской промышленной зоне.

Один человек погиб, два получили ранения. Один из них – в тяжелом состоянии.

В это же утро Россия атаковала Харьков более двух часов. В общей сложности было зафиксировано 20 попаданий российских "шахедов" в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых. Есть информация о возгорании на рынке "Барабашово".

В ночь на 5 мая 2025 года россияне совершили комбинированную атаку на город Конотоп в Сумской области. Оккупанты с интервалом били дронами и баллистическими ракетами намеренно, чтобы нанести больше вреда и убить спасателей и медиков.

Всего в ночь на понедельник захватчики атаковали Украину двумя баллистическими ракетами и 116 дронами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 42 БПЛА, пострадали две области.

Вечером 5 мая РФ атаковала дронами Одессу, в результате чего погиб человек.