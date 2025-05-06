Россия нанесла семь ударов по Краматорску, есть жертва и раненые
Утром 6 мая российские оккупационные войска атаковали Краматорск, в результате чего есть жертва и раненые. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Александр Гончаренко.
По его словам, РФ нанесла семь ударов по Краматорской промышленной зоне.
Один человек погиб, два получили ранения. Один из них – в тяжелом состоянии.
В это же утро Россия атаковала Харьков более двух часов. В общей сложности было зафиксировано 20 попаданий российских "шахедов" в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых. Есть информация о возгорании на рынке "Барабашово".
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