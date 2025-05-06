Росія завдала сім ударів по Краматорську, є жертва та поранені
Краматорськ (Фото: Донецька ОВА)

Уранці 6 травня російські окупаційні війська атакували Краматорськ, унаслідок чого є жертва й поранені. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За його словами, РФ завдала сім ударів по промисловій зоні Краматорська.

Одна людина загинула, дві зазнали поранення. Одна з них – у важкому стані.

Цього ж ранку Росія атакувала Харків понад дві години. Загалом було зафіксовано 20 влучань російських "шахедів" у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених. Є інформація про займання на ринку "Барабашово".

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