Росія завдала сім ударів по Краматорську, є жертва та поранені

Один із поранених унаслідок ранкового обстрілу Краматорська перебуває у важкому стані

Краматорськ (Фото: Донецька ОВА)

Уранці 6 травня російські окупаційні війська атакували Краматорськ, унаслідок чого є жертва й поранені. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За його словами, РФ завдала сім ударів по промисловій зоні Краматорська.

Одна людина загинула, дві зазнали поранення. Одна з них – у важкому стані.

Цього ж ранку Росія атакувала Харків понад дві години. Загалом було зафіксовано 20 влучань російських "шахедів" у чотирьох районах міста по восьми локаціях. Відомо про чотирьох поранених. Є інформація про займання на ринку "Барабашово".

У ніч проти 5 травня 2025 року росіяни здійснили комбіновану атаку на місто Конотоп у Сумській області. Окупанти з інтервалом били дронами й балістичними ракетами навмисно, аби завдати більше шкоди та вбити рятувальників і медиків.

Загалом у ніч проти понеділка загарбники атакували Україну двома балістичними ракетами та 116 дронами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 42 БпЛА, постраждали дві області.

Увечері 5 травня РФ атакувала дронами Одесу, внаслідок чого загинула людина.