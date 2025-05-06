Россияне атаковали Черкассы дронами: ранен мужчина

Глава ОВА Табурец сообщил, что утром 6 мая в пределах области было сбито 10 вражеских БпЛА

Последствия удара русского дрона по Черкассам (Фото: Игорь Табурец/Facebook)

Российские оккупационные войска 6 мая атаковали ударными беспилотниками Черкассы, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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В 11:46 глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в пределах области было сбито 10 российских дронов.

"В результате падения ударного дрона в областном центре травмирован. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", – написал чиновник.

По предварительным данным, в результате обстрела также повреждены окна частного предприятия и магазина.