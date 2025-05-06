Россияне атаковали Черкассы дронами: ранен мужчина
Последствия удара русского дрона по Черкассам (Фото: Игорь Табурец/Facebook)

Российские оккупационные войска 6 мая атаковали ударными беспилотниками Черкассы, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В 11:46 глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в пределах области было сбито 10 российских дронов.

"В результате падения ударного дрона в областном центре травмирован. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", – написал чиновник.

По предварительным данным, в результате обстрела также повреждены окна частного предприятия и магазина.

  • Вечером 5 мая РФ атаковала дронами Одессу, в результате чего погиб человек.
  • Утром 6 мая Россия атаковала Харьков более двух часов. В общей сложности было зафиксировано 20 попаданий российских "шахедов" в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых. Есть информация о возгорании на рынке "Барабашово".
  • В это же утро враг ударил по Синельниковщине в Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина.
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