Россияне атаковали Черкассы дронами: ранен мужчина
Российские оккупационные войска 6 мая атаковали ударными беспилотниками Черкассы, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
В 11:46 глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что в пределах области было сбито 10 российских дронов.
"В результате падения ударного дрона в областном центре травмирован. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", – написал чиновник.
По предварительным данным, в результате обстрела также повреждены окна частного предприятия и магазина.
- Вечером 5 мая РФ атаковала дронами Одессу, в результате чего погиб человек.
- Утром 6 мая Россия атаковала Харьков более двух часов. В общей сложности было зафиксировано 20 попаданий российских "шахедов" в четырех районах города по восьми локациям. Известно о четырех раненых. Есть информация о возгорании на рынке "Барабашово".
- В это же утро враг ударил по Синельниковщине в Днепропетровской области, в результате чего погиб мужчина.