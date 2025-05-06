У Сумах оголосили дні жалоби через атаку росіян. Голова ОВА розповів подробиці

У лікарні перебувають чотири дитини та четверо дорослих, двоє поранених "тяжкі"

Атака по передмістю Сум (Фото: ДСНС)

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів подробиці атаки Росії на передмістя Сум – село Велика Чернеччина Сумської громади. За його словами, удар прийшовся по місцю, де зазвичай перебуває багато цивільних.

За його словами, окупанти близько 17:30 6 травня вдарили по тому місцю, де зазвичай відпочиває багато молоді та дітей. Внаслідок балістичного удару росіян загинули троє мирних мешканців: 6-річний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.

"Ворог завдав удару, коли люди були після роботи... Було велике скупчення людей біля магазину. Зруйнована велика кількість цивільної інфраструктури та будівель", – повідомив Григоров.

Всього вісім осіб перебувають у лікарні – четверо дорослих та четверо дітей, стан двох постраждалих тяжкий. На місці події працюють рятувальники та психологи.

Тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що 7 та 8 травня оголошені днями жалоби у Сумській громаді через удар балістичною ракетою.