У Сумах оголосили дні жалоби через атаку росіян. Голова ОВА розповів подробиці
Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів подробиці атаки Росії на передмістя Сум – село Велика Чернеччина Сумської громади. За його словами, удар прийшовся по місцю, де зазвичай перебуває багато цивільних.
За його словами, окупанти близько 17:30 6 травня вдарили по тому місцю, де зазвичай відпочиває багато молоді та дітей. Внаслідок балістичного удару росіян загинули троє мирних мешканців: 6-річний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.
"Ворог завдав удару, коли люди були після роботи... Було велике скупчення людей біля магазину. Зруйнована велика кількість цивільної інфраструктури та будівель", – повідомив Григоров.
Всього вісім осіб перебувають у лікарні – четверо дорослих та четверо дітей, стан двох постраждалих тяжкий. На місці події працюють рятувальники та психологи.
Тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що 7 та 8 травня оголошені днями жалоби у Сумській громаді через удар балістичною ракетою.
- Удень 6 травня росіяни атакували Черкаси дронами, поранено чоловіка.
- Також повідомлялося, що Росія завдала сім ударів по Краматорську, є жертва й поранені.
- Вночі 6 травня Росія дві години била по Харкову дронами, зафіксовано 20 влучань, є поранені. Внаслідок атаки спалахнув ринок "Барабашово".