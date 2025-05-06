В Сумах объявили дни траура из-за атаки россиян. Глава ОВА рассказал подробности

В больнице находятся четыре ребенка и четыре взрослых, двое раненых "тяжелые"

Атака по пригороду Сум (Фото: ГСЧС)

Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал подробности атаки России по пригороду Сум – селу Великая Чернетчина Сумской общины. По его словам, удар пришелся по месту, где обычно находится много гражданских.

По его словам, оккупанты около 17:30 6 мая ударили по тому месту, где обычно отдыхает много молодежи и детей. В результате баллистического удара россиян погибли трое мирных жителей: 6-летний мальчик, 20-летняя девушка и 41-летний мужчина.

"Враг нанес удар, когда люди были после работы... Было большое скопление людей возле магазина. Разрушено большое количество гражданской инфраструктуры и зданий", – сообщил Григоров.

В общей сложности восемь человек находятся в больнице – четверо взрослых и четверо детей, состояние двух пострадавших тяжелое. На месте происшествия работают спасатели и психологи.

Временно исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь сообщил, что 7 и 8 мая объявлены днями траура в Сумской общине из-за удара баллистической ракетой.