Россия ударила по пригороду Сум. Предварительно, атакована гражданская инфраструктура

Сумы (Иллюстративное фото: wikimapia)

Российские войска ударили по Сумам, предварительно баллистической ракетой. Под атаку попала гражданская инфраструктура, сообщил глава Сумской военной администрации Олег Григоров.

По его словам, атака на пригород произошла около 17:30. Последствия вражеского удара уточняются.

Воздушные силы Украины в 17.33 предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Отбой воздушной тревоги в Сумской области дали около 18:00.