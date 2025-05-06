Россия ударила по пригороду Сум. Предварительно, атакована гражданская инфраструктура
Российские войска ударили по Сумам, предварительно баллистической ракетой. Под атаку попала гражданская инфраструктура, сообщил глава Сумской военной администрации Олег Григоров.
По его словам, атака на пригород произошла около 17:30. Последствия вражеского удара уточняются.
Воздушные силы Украины в 17.33 предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Отбой воздушной тревоги в Сумской области дали около 18:00.
- Днем 6 мая россияне атаковали Черкассы дронами, ранен мужчина.
- Также сообщалось, что Россия нанесла семь ударов по Краматорску, есть жертва и раненые.