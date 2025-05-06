Росія вдарила по передмістю Сум. Загинула дитина, є поранені

Удар по Сумах (Фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Російські війська вдарили по Сумах, попередньо, балістичною ракетою. Під атаку потрапила цивільна інфраструктура, повідомив голова Сумської військової адміністрації Олег Григоров.

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За його словами, атака на передмістя сталася близько 17:30. Наслідки ворожого удару уточнюються.

Повітряні сили України о 17:33 попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Відбій повітряної тривоги на Сумщині дали близько 18:00.

ДОПОВНЕНО О 18:42. В ОВА повідомили, що внаслідок атаки загинула одна дитина, ще одна перебуває у "вкрай важкому стані". Всього поранення отримали шестеро осіб, більшість з яких діти.