Россия атаковала Запорожье. В городе пожар, под завалами могут быть люди

Запорожье (Иллюстративное фото: wikimedia)

Россия вечером 6 мая атаковала Запорожье. В городе пожар и разрушены жилые здания, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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В 20:20 в регионе была объявлена угроза ударов баллистическими ракетами, а в 21:10 – угроза ударных беспилотников. Журналист LIGA.net в городе сообщил о серии мощных взрывов и звуках работы противовоздушной обороны. Работу ППО подтвердил и глава ОВА.

По словам Федорова, под завалами поврежденных домов могут находиться люди. Также в одном из районов Запорожья произошел пожар.

"Предварительно, россияне атаковали объект инфраструктуры", – отметил глава ОВА.

На места попаданий направляются экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.