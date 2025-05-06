Россия атаковала Запорожье. В городе пожар, под завалами могут быть люди
Россия вечером 6 мая атаковала Запорожье. В городе пожар и разрушены жилые здания, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
В 20:20 в регионе была объявлена угроза ударов баллистическими ракетами, а в 21:10 – угроза ударных беспилотников. Журналист LIGA.net в городе сообщил о серии мощных взрывов и звуках работы противовоздушной обороны. Работу ППО подтвердил и глава ОВА.
По словам Федорова, под завалами поврежденных домов могут находиться люди. Также в одном из районов Запорожья произошел пожар.
"Предварительно, россияне атаковали объект инфраструктуры", – отметил глава ОВА.
На места попаданий направляются экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.
- Днем 6 мая россияне атаковали Черкассы дронами, ранен мужчина.
- Также сообщалось, что Россия нанесла семь ударов по Краматорску, есть жертвы и раненые.
- Ночью 6 мая Россия два часа била по Харькову дронами, зафиксировано 20 попаданий, есть раненые. В результате атаки загорелся рынок "Барабашово".
- Вечером 6 мая Россия ударила по пригороду Сум баллистикой. Погибли три человека, в том числе 6-летний мальчик. 7 и 8 мая объявили днями траура в Сумской общине.