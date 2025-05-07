РФ ударила по Украине пятью баллистическими ракетами и более 180 дронами. Фото последствий

Враг начал атаку вечером 6 мая и она продолжалась до обеда 7 мая

Последствия атаки по Украине 7 марта (Фото: ГСЧС)

Силы противовоздушной обороны сбили две баллистические ракеты и 81 дрон, которые Россия выпустила по Украине вечером 6 мая. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

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С 20:30 6 мая по 13:30 7 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами "Искандер"-М/KN-23 из направлений: Курск, Таганрог, Брянск. Также враг в несколько волн выпустил 187 дронов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму.

По состоянию на 14:30 подтверждено сбивание двух баллистических ракет "Искандер"-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed и других типов на востоке, севере, юге и центре страны. Еще 64 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская, Житомирская, Запорожская и Донецкая области.

В результате атаки по Киеву два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщили в Киевской городской военной администрации. Президент Владимир Зеленский отметил, что столицу атаковали дважды: сначала баллистикой, а затем дронами. Двое погибших – это мать и сын, среди пострадавших четверо детей.

Фото: ГСЧС

Фото: КГГА

Фото: ГСЧС

В Запорожье, по данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, повреждены 46 частных и 16 многоквартирных домов, один разрушен. В двух частных домах отсутствует водо-, электро- и газоснабжение.

Пострадали четыре человека: мужчины 35 и 49 лет находятся в больнице, еще двое пострадавших проходят амбулаторное лечение.

Фото: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА

В Сумской ОВА сообщили, что в результате российских обстрелов территории области в течение суток погибли мирные жители: три человека в Сумской общине, среди них один ребенок, и один человек в Белопольской общине.

В Житомирской области из-за атаки "шахедов" пострадал частный сектор в Житомирском районе. Вспыхнуло хозяйственное здание, взрывной волной и осколками повредило жилые дома, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

По данным ГСЧС в Донецкой области враг атаковал гражданскую инфраструктуру – пылали дома, храмы и предприятия.

Обстрелы охватили Родинское, Алексеево-Дружковку – там двое раненых, Константиновку – трое раненых, Доброполье и Славянск. Повреждены десятки зданий, гаражи, предприятия, админздания, храм. Общая площадь пожаров – более 500 кв. м.