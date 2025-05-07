РФ ударила по Украине пятью баллистическими ракетами и более 180 дронами. Фото последствий
Силы противовоздушной обороны сбили две баллистические ракеты и 81 дрон, которые Россия выпустила по Украине вечером 6 мая. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
С 20:30 6 мая по 13:30 7 мая Россия атаковала Украину пятью баллистическими ракетами "Искандер"-М/KN-23 из направлений: Курск, Таганрог, Брянск. Также враг в несколько волн выпустил 187 дронов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское в Крыму.
По состоянию на 14:30 подтверждено сбивание двух баллистических ракет "Искандер"-М/KN-23 и 81 ударного БпЛА типа Shahed и других типов на востоке, севере, юге и центре страны. Еще 64 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская, Житомирская, Запорожская и Донецкая области.
В результате атаки по Киеву два человека погибли, еще восемь пострадали, сообщили в Киевской городской военной администрации. Президент Владимир Зеленский отметил, что столицу атаковали дважды: сначала баллистикой, а затем дронами. Двое погибших – это мать и сын, среди пострадавших четверо детей.
В Запорожье, по данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, повреждены 46 частных и 16 многоквартирных домов, один разрушен. В двух частных домах отсутствует водо-, электро- и газоснабжение.
Пострадали четыре человека: мужчины 35 и 49 лет находятся в больнице, еще двое пострадавших проходят амбулаторное лечение.
В Сумской ОВА сообщили, что в результате российских обстрелов территории области в течение суток погибли мирные жители: три человека в Сумской общине, среди них один ребенок, и один человек в Белопольской общине.
В Житомирской области из-за атаки "шахедов" пострадал частный сектор в Житомирском районе. Вспыхнуло хозяйственное здание, взрывной волной и осколками повредило жилые дома, сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.
По данным ГСЧС в Донецкой области враг атаковал гражданскую инфраструктуру – пылали дома, храмы и предприятия.
Обстрелы охватили Родинское, Алексеево-Дружковку – там двое раненых, Константиновку – трое раненых, Доброполье и Славянск. Повреждены десятки зданий, гаражи, предприятия, админздания, храм. Общая площадь пожаров – более 500 кв. м.
- Вечером 6 мая Россия атаковала Запорожье дронами. В городе пожары, под завалами находятся люди. По состоянию на утро 7 мая сообщалось, что двое были извлечены из-под завалов, всего пострадали четыре человека.
- Утром 7 мая Россия ударила баллистикой и БпЛА по Киеву и Буче, двое погибших.