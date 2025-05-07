В Запорожье после атаки РФ четверо пострадавших, двоих достали из-под завалов – видео

Еще 13 человек обратились за помощью к психологам, среди них один ребенок

Спасение пострадавших в Запорожье (Фото: ГСЧС)

В Запорожье в результате массированной атаки РФ поздно вечером 6 мая известно о четырех пострадавших, двоих людей достали из-под завалов разрушенного дома.

Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, 6 мая в период с 21:55 по 22:20 российские войска нанесли массированный удар БпЛА.

В результате удара разрушен частный жилой дом, где возник пожар. Еще 11 домов были повреждены.

Повреждены также 10 автомобилей и объекты инфраструктуры. В частности, произошло возгорание 10 гаражей на общей площади 200 кв. м.

Из-под завалов разрушенного дома спасатели освободили двоих людей и передали медикам. Также сообщается еще о двух травмированных, их состояние неизвестно.

Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок.

Аварийно-спасательные работы на местах завершены. Все пожары ликвидированы.