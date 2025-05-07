В Запорожье после атаки РФ четверо пострадавших, двоих достали из-под завалов – видео
В Запорожье в результате массированной атаки РФ поздно вечером 6 мая известно о четырех пострадавших, двоих людей достали из-под завалов разрушенного дома.
Как сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, 6 мая в период с 21:55 по 22:20 российские войска нанесли массированный удар БпЛА.
В результате удара разрушен частный жилой дом, где возник пожар. Еще 11 домов были повреждены.
Повреждены также 10 автомобилей и объекты инфраструктуры. В частности, произошло возгорание 10 гаражей на общей площади 200 кв. м.
Из-под завалов разрушенного дома спасатели освободили двоих людей и передали медикам. Также сообщается еще о двух травмированных, их состояние неизвестно.
Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок.
Аварийно-спасательные работы на местах завершены. Все пожары ликвидированы.
- Ночью 6 мая Россия два часа била по Харькову дронами, зафиксировано 20 попаданий, есть раненые. В результате атаки горел рынок "Барабашово".
- Днем 6 мая РФ ударила по пригороду Сум. Погибли три мирных жителя: 6-летний мальчик, 20-летняя девушка и 41-летний мужчина.
- Также днем 6 мая россияне атаковали Черкассы дронами, ранен мужчина. Одновременно Россия нанесла семь ударов по Краматорску, есть жертвы и раненые.