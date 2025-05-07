У Запоріжжі після атаки РФ четверо постраждалих, двох дістали з-під завалів – фото, відео
У Запоріжжі внаслідок масованої атаки РФ пізно ввечері 6 травня відомо про чотирьох постраждалих, двох людей дістали з-під завалів зруйнованого будинку.
Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, 6 травня в період з 21:55 по 22:20 російські війська завдали масованого удару БпЛА.
Внаслідок удару зруйнований приватний житловий будинок, де виникла пожежа. Ще 11 будинків було пошкоджено.
Пошкоджені також 10 автомобілів та об’єкти інфраструктури. Зокрема, сталося займання 10 гаражів на загальній площі 200 кв. м.
З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники звільнили двох людей та передали медикам. Також повідомляється ще про двох травмованих, їхній стан невідомий.
Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких 1 дитина.
Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершені. Усі пожежі ліквідовані.
- Вночі 6 травня Росія дві години била по Харкову дронами, зафіксовано 20 влучань, є поранені. Внаслідок атаки спалахнув ринок "Барабашово".
- Вдень 6 травня РФ вдарила по передмістю Сум. Загинули троє мирних мешканців: 6-річний хлопчик, 20-річна дівчина та 41-річний чоловік.
- Також удень 6 травня росіяни атакували Черкаси дронами, поранено чоловіка. Одночасно Росія завдала сім ударів по Краматорську, є жертва й поранені.