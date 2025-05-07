У Запоріжжі після атаки РФ четверо постраждалих, двох дістали з-під завалів – фото, відео

Ще 13 людей звернулися по допомогу до психологів, серед них одна дитина

Порятунок постраждалих у Запоріжжі (Фото: ДСНС)

У Запоріжжі внаслідок масованої атаки РФ пізно ввечері 6 травня відомо про чотирьох постраждалих, двох людей дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

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Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, 6 травня в період з 21:55 по 22:20 російські війська завдали масованого удару БпЛА.

Внаслідок удару зруйнований приватний житловий будинок, де виникла пожежа. Ще 11 будинків було пошкоджено.

Пошкоджені також 10 автомобілів та об’єкти інфраструктури. Зокрема, сталося займання 10 гаражів на загальній площі 200 кв. м.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники звільнили двох людей та передали медикам. Також повідомляється ще про двох травмованих, їхній стан невідомий.

Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких 1 дитина.

Аварійно-рятувальні роботи на місцях завершені. Усі пожежі ліквідовані.