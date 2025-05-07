Россия ударила баллистикой и БпЛА по Киеву и Буче, двое погибших – фото
В ночь на 7 мая Россия атаковала Киев и Киевщину ракетами и беспилотниками. В столице есть последствия в четырех районах, в области пострадала Буча. Известно о двух погибших и семерых травмированных в Киеве, из них четверо – дети.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах и угрозе баллистических ударов около 01:00.
По его словам, в результате падения обломков ракеты возник пожар в складских помещениях в Соломенском районе на площади около 300 кв. м. Также в районе произошло падение обломков БПЛА без возгорания.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, последствия российской атаки есть еще в трех районах города.
В Святошинском районе произошло попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Загорелись квартиры с шестого по девятый этаж. Пожар ликвидирован на площади 100 кв. м.
В Днепровском районе произошло падение беспилотника на многоэтажный жилой дом. Частично разрушены перекрытия на 29-м и 30-м этажах.
В Шевченковском районе обломки БПЛА упали на 5-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 3-м и 5-м этажах. Во время тушения были обнаружены тела двух человек.
По данным Кличко, по состоянию на 06:30 известно о семи пострадавших жителях столицы, из них четверо детей. Троих пострадавших медики госпитализировали, четверым оказали помощь на месте.
В Киевской области, по словам главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, в результате вражеской атаки БпЛА есть последствия в Бучанском районе.
Произошло возгорание между вторым и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию. Также повреждено более 10 автомобилей.
Предварительно пострадавших нет.
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