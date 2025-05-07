Росія вдарила балістикою та БпЛА по Києву і Бучі, двоє загиблих – фото

Станом на ранок відомо також про вісьмох постраждалих, з них четверо дітей

Наслідки ворожої атаки у Києві (Фото: ДСНС)

У ніч проти 7 травня Росія атакувала Київ та Київщину ракетами та безпілотниками. В столиці є наслідки у чотирьох районах, в області постраждала Буча. Відомо про двох загиблих та сімох травмованих у Києві, з них четверо – діти.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи та загрозу балістичних ударів близько 01:00.

За його словами, внаслідок падіння уламків ракети виникла пожежа у складських приміщеннях у Соломʼянському районі на площі близько 300 кв. м. Також у районі сталося падіння уламків БпЛА без займання.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, наслідки російської атаки є ще в трьох районах міста.

У Святошинському районі сталося влучання уламків у дев'ятиповерховий житловий будинок. Зайнялися квартири з шостого по дев'ятий поверх. Пожежу ліквідовано на площі 100 кв. м.

У Дніпровському районі сталося падіння безпілотника на багатоповерховий житловий будинок. Частково зруйновані перекриття на 29-му та 30-му поверхах.

У Шевченківському районі уламки БпЛА впали на п'ятиповерховий житловий будинок. Сталося займання квартир на третьому та п'ятому поверхах. Під час гасіння було знайдено тіла двох людей.

За даними Кличка, станом на 06:30 відомо про сімох постраждалих мешканців столиці, з них четверо дітей. Трьох постраждалих медики госпіталізували, чотирьом надали допомогу на місці.

У Київській області, за словами очільника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, внаслідок ворожої атаки БпЛА є наслідки у Бучанському районі.

Сталося загоряння між другим та третім поверхами десятиповерхового житлового будинку. Будівля ще не введена в експлуатацію. Також пошкоджено понад 10 автомобілів.

Попередньо постраждалих немає.

ДОПОВНЕНО О 07:55. Як повідомив Віталій Кличко, кількість постраждалих у столиці зросла до восьмі. З них четверо ушпиталені – одна жінка та троє дітей. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці.