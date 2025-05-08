Россия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Константиновке, ранены 12 человек

Еще одна женщина, вероятно, находится под завалами

Последствия удара по Константиновке (Фото: Офис генерального прокурора)

Россия ударила фугасной авиабомбой по жилому многоэтажному дому в Константиновке Донецкой области. Ранения получили 12 человек, еще одну женщину ищут под завалами. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Атака произошла 7 мая 2025 в 22:50. Для удара российские войска использовали ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции.

В результате авиаудара ранены трое мужчин и женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждение.

Еще восемь гражданских получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Под завалами ищут еще одну женщину, вероятно, находившуюся в доме во время удара.

В результате атаки в населенном пункте повреждены три многоквартирных дома и магазин.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Фото: Офис генерального прокурора