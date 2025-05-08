Россия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Константиновке, ранены 12 человек
Россия ударила фугасной авиабомбой по жилому многоэтажному дому в Константиновке Донецкой области. Ранения получили 12 человек, еще одну женщину ищут под завалами. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Атака произошла 7 мая 2025 в 22:50. Для удара российские войска использовали ФАБ-250 с модулем планирования и коррекции.
В результате авиаудара ранены трое мужчин и женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушибы и переохлаждение.
Еще восемь гражданских получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
Под завалами ищут еще одну женщину, вероятно, находившуюся в доме во время удара.
В результате атаки в населенном пункте повреждены три многоквартирных дома и магазин.
Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
- С 6 по 7 мая Россия ударила по Украине пятью баллистическими ракетами и более 180 дронами. Погибли два человека.
- В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Киевская, Житомирская, Запорожская и Донецкая области.