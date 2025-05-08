Путинское "перемирие": РФ ударила по двум областям, есть погибшие и раненые – фото

Враг атаковал гражданские объекты авиабомбами и дронами в Харьковсокй и Сумской областях

Пострадала в Сумской области (Фото: ГСЧС)

Несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным "перемирие", которое должно было наступить с 00:00 8 мая, утром зафиксированы атаки из разного вида оружия в Харьковской и Сумской областях. Известно об одном погибшем и четырех раненых.

Как сообщили в Воздушных силах Украины, ночью враг активизировал удары тактической авиацией с применением управляемых авиабомб по Сумской области.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Сумском районе в результате ночных обстрелов возникли пожары в трех жилых домах. Погиб один человек.

Утром 8 мая враг совершил авиаудары по территории Белопольского общества.

В результате атаки один жилой дом был полностью разрушен, еще три дома и семь хозяйственных зданий получили повреждения.

Из-под завалов дома спасли женщину.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, 8 мая около 07:05 российские военные ударили FPV-дроном по гражданскому автомобилю Renault Sandero, двигавшемуся по дороге возле с. Большие Проходы (Дергачевская городская громада Харьковской области).

Пострадали три женщины 18, 30 и 58 лет. С осколочными ранениями они госпитализированы.

Дергачевская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Факты нарушения "перемирия" подтвердили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

"Россия нарушает самопровозглашенное "перемирие", обстреливая Сумскую область, а также на фронте Востока, Харьковской области. Сами объявили, сами же и нарушают", – написал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.