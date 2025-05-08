РФ вечером запустила по Украине 31 беспилотник, пострадала Черкасская область – фото
В период с 14:30 по 20:30 7 мая противник нанес удар 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами. Это была третья в сутки волна российской атаки, во время которой сбито 20 "шахедов". Об этом сообщают воздушные силы Украины.
Россия запустила беспилотники из района города Миллерово в Ростовской области.
Подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа "шахед" и беспилотников других типов на севере и в центре страны.
Шесть вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны без негативных последствий.
В результате вражеской атаки пострадала Черкасская область.
Как сообщил глава Черкасской военной администрации Игорь Табурец, под ударом были Умань и близлежащие села.
В результате российской агрессии в административном центре пострадала инфраструктура. В частности, поврежден корпус учебного заведения. Разбитые окна в жилом доме. Пострадавших не было.
В то же время в селе Дмитрушки обломками БпЛА ранен мужчина, ему оказана медицинская помощь в больнице.
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