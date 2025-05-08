РФ ввечері запустила по Україні 31 безпілотник, постраждала Черкащина – фото
У період із 14:30 по 20:30 7 травня противник завдав удару 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Це була третя за добу хвиля російської атаки, під час якої збито 20 "шахедів". Про це повідомляють Повітряні сили України.
Росія запустила безпілотники з району міста Міллерово Ростовської області.
Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "шахед" та безпілотників інших типів на півночі та в центрі країни.
Шість ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина.
Як повідомив очільник Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець, під ударом була Умань і довколишні села.
Внаслідок російської агресії в адміністративному центрі постраждала інфраструктура. Зокрема, пошкоджено корпус навчального закладу. Побиті вікна в житловому будинку. Постраждалих не було.
Водночас у селі Дмитрушки уламками БпЛА поранено чоловіка, йому надана медична допомога у лікарні.
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