ЗСУ про чергове "перемир'я": Зафіксовано понад 50 боєзіткнень, відповідаємо дзеркально

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин (Фото: Волошин)

Українські військові в межах оборонної операції відповідають на штурмові дії російських окупантів, які продовжуються попри оголошене диктатором Володимиром Путіним чергове "перемир'я. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин.

Як заявив Волошин, до його компетенції не належить коментування політичної складової так званого чергового "перемирʼя".

"Однак змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень з противником", – сказав він.

За словами Волошина, штурмові дії загарбників відбувалися практично на усіх напрямках фронту. Однак більшість боєзіткнень з противником було зафіксовано на ключових напрямках — Покровському та Новопавлівському.

"В усіх випадках в рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоровʼя українських воїнів", – заявив військовий.