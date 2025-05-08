ЗСУ про чергове "перемир'я": Зафіксовано понад 50 боєзіткнень, відповідаємо дзеркально
Українські військові в межах оборонної операції відповідають на штурмові дії російських окупантів, які продовжуються попри оголошене диктатором Володимиром Путіним чергове "перемир'я. Про це LIGA.net повідомив речник оперативно-стратегічного угрупування "Хортиця" Назар Волошин.
Як заявив Волошин, до його компетенції не належить коментування політичної складової так званого чергового "перемирʼя".
"Однак змушений констатувати лише той факт, що у нас в операційній зоні відповідальності оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" протягом цієї доби станом на 11:30 зафіксовано понад 50 боєзіткнень з противником", – сказав він.
За словами Волошина, штурмові дії загарбників відбувалися практично на усіх напрямках фронту. Однак більшість боєзіткнень з противником було зафіксовано на ключових напрямках — Покровському та Новопавлівському.
"В усіх випадках в рамках оборонної операції наші захисники дзеркально відповідають на всі виклики і загрози російської армії, які становитимуть загрозу життя і здоровʼя українських воїнів", – заявив військовий.
- Попри оголошене диктатором Володимиром Путіним "перемир'я", яке мало наступити з 00:00 8 травня, зранку зафіксовані атаки з різного виду зброї на Харківщині та Сумщині. Відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.