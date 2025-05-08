ВСУ об очередном "перемирии": Зафиксировано более 50 боеприкосновений, отвечаем зеркально

Спикер ОСУВ "Хортица" сообщил, что штурмовые действия РФ происходили практически по всем направлениям фронта

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин (Фото: Волошин)

Украинские военные в рамках оборонной операции отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, которые продолжаются, несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным очередное "перемирие. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин.

Как заявил Волошин, в его компетенцию не относится комментирование политической составляющей так называемого очередного "перемирия".

"Однако вынужден констатировать лишь тот факт, что у нас в операционной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боеприкосновений с противником", – сказал он.

По словам Волошина, штурмовые действия захватчиков происходили практически по всем направлениям фронта. Однако большинство боеприкосновений с противником было зафиксировано на ключевых направлениях — Покровском и Новопавловском.

"Во всех случаях в рамках оборонной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы и угрозы российской армии, которые будут представлять угрозу жизни и здоровью украинских воинов", – заявил военный.