ВСУ об очередном "перемирии": Зафиксировано более 50 боеприкосновений, отвечаем зеркально
Украинские военные в рамках оборонной операции отвечают на штурмовые действия российских оккупантов, которые продолжаются, несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным очередное "перемирие. Об этом LIGA.net сообщил пресс-секретарь оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин.
Как заявил Волошин, в его компетенцию не относится комментирование политической составляющей так называемого очередного "перемирия".
"Однако вынужден констатировать лишь тот факт, что у нас в операционной зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в течение этих суток по состоянию на 11:30 зафиксировано более 50 боеприкосновений с противником", – сказал он.
По словам Волошина, штурмовые действия захватчиков происходили практически по всем направлениям фронта. Однако большинство боеприкосновений с противником было зафиксировано на ключевых направлениях — Покровском и Новопавловском.
"Во всех случаях в рамках оборонной операции наши защитники зеркально отвечают на все вызовы и угрозы российской армии, которые будут представлять угрозу жизни и здоровью украинских воинов", – заявил военный.
- Несмотря на объявленное диктатором Владимиром Путиным "перемирие", которое должно было наступить с 00:00 8 мая, утром зафиксированы атаки по разному виду оружия в Харьковской и Сумской областях. Известно об одном погибшем и четырех раненых.