Мерц пригрозил России санкциями, если она не согласится на длительное перемирие

Немецкий канцлер заявил, что Германия не будет колебаться в дальнейших шагах

Фридрих Мерц (Фото: x.com/_FriedrichMerz)

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если в ближайшее время Кремль не согласится на длительное прекращение огня и мирные переговоры с Украиной. Об этом он заявил во время первого официального визита в Брюссель 9 мая, передает Stern.

"Мы призываем Россию наконец встать на путь подлинных мирных переговоров. Если этого не произойдет, мы, не колеблясь, пойдем на дальнейшее усиление санкционного давления совместно с нашими европейскими партнерами и США", – заявил немецкий канцлер.

Перед этим, 8 мая, Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы он выразил поддержку плану Трампа о 30-дневном перемирии.

Немецкий канцлер отметил, что Россия теперь обязана согласиться на более длительное прекращение огня, которое должно повлечь за собой настоящее мирное соглашение.

С аналогичным заявление выступил и сам Трамп. После беседы с президентом Владимиром Зеленским 8 мая он призвал к 30-дневной тишине и пригрозил санкциями.