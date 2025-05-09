Мерц пригрозил России санкциями, если она не согласится на длительное перемирие
Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил России новыми санкциями, если в ближайшее время Кремль не согласится на длительное прекращение огня и мирные переговоры с Украиной. Об этом он заявил во время первого официального визита в Брюссель 9 мая, передает Stern.
"Мы призываем Россию наконец встать на путь подлинных мирных переговоров. Если этого не произойдет, мы, не колеблясь, пойдем на дальнейшее усиление санкционного давления совместно с нашими европейскими партнерами и США", – заявил немецкий канцлер.
Перед этим, 8 мая, Мерц провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы он выразил поддержку плану Трампа о 30-дневном перемирии.
Немецкий канцлер отметил, что Россия теперь обязана согласиться на более длительное прекращение огня, которое должно повлечь за собой настоящее мирное соглашение.
С аналогичным заявление выступил и сам Трамп. После беседы с президентом Владимиром Зеленским 8 мая он призвал к 30-дневной тишине и пригрозил санкциями.
- 7 мая Мерц высказался о передаче ракет Taurus и заявил, что Украина может рассчитывать на Германию.
- 8 мая у Трампа заявили, что выйдут из переговоров, если Россия будет "недобросовестной".
- 9 мая президент Франции заявил о готовности "реагировать решительно", если РФ не согласится на перемирие.