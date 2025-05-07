Мерц о передаче ракет Taurus: Украина может рассчитывать на Германию
Украина может рассчитывать на новое правительство Германии, в том числе и в вопросе возможности передачи крылатых дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил новоизбранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF.
"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и Федеративную Республику", – сказал Мерц в ответ на вопрос о возможной поставке ракет Taurus Украине.
По словам канцлера, в переходный период после выборов Германия действовала недостаточно активно на международной арене, однако намерена изменить этот подход.
В частности, Мерц сообщил о планах встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также провести разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Канцлер отметил, что целью этих контактов является обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны партнеров. Он также выразил мнение, что в дипломатическом формате с участием Германии, Франции и Великобритании целесообразно привлечь и Польшу.
- 14 апреля 2025 года Мерц заявил о готовности передать Украине Taurus, но в координации с союзниками. Его поддержала глава Евродипломатии Кая Каллас.
- 15 апреля стало известно, что Писториус не поддерживает Мерца в поставках Украине дальнобойных ракет Taurus.
- 16 апреля у Шольца заявили, что Мерц может передумать поставлять Украине Taurus, когда "все узнает".
- 19 апреля Мельник написал письмо Мерцу. Он требует немедленной поставки Taurus Украине и 30% авиации Германии.
- 21 апреля Писториус заявил об "интимных отношениях" немцев с оружием на фоне дискуссий о Taurus для Украины.