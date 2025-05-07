Мерц о передаче ракет Taurus: Украина может рассчитывать на Германию

Канцлер заявил, что планирует усилить внешнюю политику и приобщить новые страны к дипломатическим контактам по поддержке Украины

Фридрих Мерц (Фото: EPA)

Украина может рассчитывать на новое правительство Германии, в том числе и в вопросе возможности передачи крылатых дальнобойных ракет Taurus. Об этом заявил новоизбранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF.

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"Президент Зеленский знает, что он может полагаться на меня и Федеративную Республику", – сказал Мерц в ответ на вопрос о возможной поставке ракет Taurus Украине.

По словам канцлера, в переходный период после выборов Германия действовала недостаточно активно на международной арене, однако намерена изменить этот подход.

В частности, Мерц сообщил о планах встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, а также провести разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Канцлер отметил, что целью этих контактов является обсуждение дальнейшей поддержки Украины со стороны партнеров. Он также выразил мнение, что в дипломатическом формате с участием Германии, Франции и Великобритании целесообразно привлечь и Польшу.