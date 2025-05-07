Мерц про передання ракет Taurus: Україна може розраховувати на Німеччину
Україна може розраховувати на новий уряд Німеччини, зокрема і в питанні можливості передання крилатих далекобійних ракет Taurus. Про це заявив новообраний канцлер ФРН Фрідріх Мерц в ефірі телеканалу ZDF.
"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", – сказав Мерц у відповідь на питання про можливе постачання ракет Taurus Україні.
За словами канцлера, у перехідний період після виборів Німеччина діяла недостатньо активно на міжнародній арені, однак він має намір змінити цей підхід.
Зокрема, Мерц повідомив про плани зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також провести розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Канцлер зазначив, що метою цих контактів є обговорення подальшої підтримки України з боку партнерів. Він також висловив думку, що до дипломатичного формату за участі Німеччини, Франції та Великої Британії доцільно залучити й Польщу.
- 14 квітня 2025 року Мерц заявив про готовність передати Україні Taurus, але в координації із союзниками. Його підтримала голова Євродипломатії Кая Каллас.
- 15 квітня стало відомо, що Пісторіус не підтримує Мерца у постачанні Україні далекобійних ракет Taurus.
- 16 квітня у Шольца заявили, що Мерц може передумати постачати Україні Taurus, коли "все дізнається".
- 19 квітня Мельник написав листа Мерцу. Він вимагає негайного постачання Taurus Україні та 30% авіації Німеччини.
- 21 квітня Пісторіус заявив про "інтимні стосунки" німців зі зброєю на тлі дискусій щодо Taurus для України.