Мерц про передання ракет Taurus: Україна може розраховувати на Німеччину

Канцлер заявив, що планує посилити зовнішню політику та долучити нові країни до дипломатичних контактів щодо підтримки України

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Україна може розраховувати на новий уряд Німеччини, зокрема і в питанні можливості передання крилатих далекобійних ракет Taurus. Про це заявив новообраний канцлер ФРН Фрідріх Мерц в ефірі телеканалу ZDF.

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"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", – сказав Мерц у відповідь на питання про можливе постачання ракет Taurus Україні.

За словами канцлера, у перехідний період після виборів Німеччина діяла недостатньо активно на міжнародній арені, однак він має намір змінити цей підхід.

Зокрема, Мерц повідомив про плани зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також провести розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Канцлер зазначив, що метою цих контактів є обговорення подальшої підтримки України з боку партнерів. Він також висловив думку, що до дипломатичного формату за участі Німеччини, Франції та Великої Британії доцільно залучити й Польщу.