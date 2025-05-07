Мерц хоче відвідати Україну найближчим часом
Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує невдовзі здійснити візит до України. Про це повідомляє Tagesschau.
Під час свого візиту до Парижа Мерц заявив, що прагне зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб після найближчих вихідних домогтися тривалого припинення вогню в Україні, а надалі – укладення мирної угоди з Росією.
"Є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню", – наголосив Мерц.
Канцлер також зазначив, що гарантії безпеки для України з боку Німеччини повинні розглядатися лише за умови досягнення довгострокового припинення бойових дій.
Він підкреслив важливість подальшої участі США у врегулюванні ситуації та гарантуванні безпеки України.
"США мають залишатися в грі", – сказав Мерц і додав, що сподівається на продовження виконання Вашингтоном своїх зобов’язань як у межах НАТО, так і щодо підтримки України.
- 30 квітня партія Шольца проголосувала за коаліційну угоду з ХДС/ХСС, Мерца обрано кандидатом на посаду канцлера Німеччини.
- 5 травня Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписала коаліційну угоду з лідерами Християнсько-демократичного й Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).
- 6 травня Фрідріха Мерца обрано на посаду федерального канцлера Німеччини під час другого голосування у Бундестазі. Він отримав 325 голосів за потрібних 316.