Мерц хоче відвідати Україну найближчим часом
Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує невдовзі здійснити візит до України. Про це повідомляє Tagesschau.

Під час свого візиту до Парижа Мерц заявив, що прагне зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб після найближчих вихідних домогтися тривалого припинення вогню в Україні, а надалі – укладення мирної угоди з Росією.

"Є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню", – наголосив Мерц.

Канцлер також зазначив, що гарантії безпеки для України з боку Німеччини повинні розглядатися лише за умови досягнення довгострокового припинення бойових дій.

Він підкреслив важливість подальшої участі США у врегулюванні ситуації та гарантуванні безпеки України.

"США мають залишатися в грі", – сказав Мерц і додав, що сподівається на продовження виконання Вашингтоном своїх зобов’язань як у межах НАТО, так і щодо підтримки України.

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