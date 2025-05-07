Мерц хоче відвідати Україну найближчим часом

Фрідріх Мерц (Фото: EPA)

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує невдовзі здійснити візит до України. Про це повідомляє Tagesschau.

Під час свого візиту до Парижа Мерц заявив, що прагне зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб після найближчих вихідних домогтися тривалого припинення вогню в Україні, а надалі – укладення мирної угоди з Росією.

"Є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню", – наголосив Мерц.

Канцлер також зазначив, що гарантії безпеки для України з боку Німеччини повинні розглядатися лише за умови досягнення довгострокового припинення бойових дій.

Він підкреслив важливість подальшої участі США у врегулюванні ситуації та гарантуванні безпеки України.

"США мають залишатися в грі", – сказав Мерц і додав, що сподівається на продовження виконання Вашингтоном своїх зобов’язань як у межах НАТО, так і щодо підтримки України.

30 квітня партія Шольца проголосувала за коаліційну угоду з ХДС/ХСС, Мерца обрано кандидатом на посаду канцлера Німеччини.

5 травня Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписала коаліційну угоду з лідерами Християнсько-демократичного й Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС).

6 травня Фрідріха Мерца обрано на посаду федерального канцлера Німеччини під час другого голосування у Бундестазі. Він отримав 325 голосів за потрібних 316.