Німецькі соціал-демократи офіційно підписали коаліційну угоду з консерваторами

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партії візьмуться за роботу "з першого ж дня"

Підписана коаліційна угода (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписала коаліційну угоду з лідерами Християнсько-демократичного й Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) 5 травня. Про це пише Spiegel.

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Підписання угоди під назвою "Відповідальність за Німеччину" через 10 тижнів після дострокових виборів остаточно визначає формат нового уряду. Це стане п’ятою коаліцією в історії ФРН у такому складі.

Майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив: "Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо, чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем".

Він додав, що партії візьмуться до роботи "з першого ж дня".