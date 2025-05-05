Німецькі соціал-демократи офіційно підписали коаліційну угоду з консерваторами
Соціал-демократична партія Німеччини офіційно підписала коаліційну угоду з лідерами Християнсько-демократичного й Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) 5 травня. Про це пише Spiegel.
Підписання угоди під назвою "Відповідальність за Німеччину" через 10 тижнів після дострокових виборів остаточно визначає формат нового уряду. Це стане п’ятою коаліцією в історії ФРН у такому складі.
Майбутній канцлер Фрідріх Мерц заявив: "Коаліційна угода, яку ми сьогодні підписуємо, чітко демонструє наше прагнення працювати серйозно, сфокусовано, з розумінням проблем".
Він додав, що партії візьмуться до роботи "з першого ж дня".
- 9 квітня 2025 року німецькі консерватори та соціал-демократи уклали коаліційну угоду та домовилися про створення уряду.
- 30 квітня партія Шольца проголосувала за коаліційну угоду з ХДС/ХСС, Мерц стане канцлером Німеччини.
- 4 травня канцлер Шольц попрощався та пообіцяв, що Німеччина не змириться з війною в Україні.
- 5 травня колишній посол України у Німеччині Мельник заявив, що країна може стати партнером номер один для України та лідером у Європі.
- 5 травня СДПН оголосила про склад міністрів зі свого боку. Очільником Міноборони залишиться Борис Пісторіус.