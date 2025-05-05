Пісторіус залишиться головою німецького Міноборони у новій коаліції
Борис Пісторіус залишиться головою Міноборони Німеччини у новій коаліції. Про це 5 травня оголосила соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), повідомляє Stern.
Наголошується, що Пісторіус – єдиний міністр від СДПН, який збереже посаду у новій коаліції.
Лідер соціал-демократів Ларс Клінгбайль стане міністром фінансів та віцеканцлером, як і було оголошено раніше. На посаду міністра праці було висунуто Барбеля Баса – колишнього голову Бундестагу.
Міністр освіти землі Рейнланд-Пфальц Стефані Хубіг очолить Міністерство юстиції, заступник лідера парламентської фракції СДПН Верена Хубертц стане міністром будівництва, комісар у боротьбі з расизмом Рим Алабалі-Радован стане міністром розвитку, а попередній комісар зі Східної Європи Карстен.
"Внаслідок поганих результатів на федеральних виборах ми спільно оголосили про оновлення як кадрового складу, так і політичного спрямування. Разом із нашою урядовою командою ми як керівництво партії зараз робимо наступний крок", – заявив лідер партії Клінгбайль.
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